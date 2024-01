Chuchu Ramírez, a estrela do Nacional que não brilhou no Marítimo

Jesús Ramírez, avançado venezuelano, 25 anos, é um dos jogadores em destaque no brilhante campeonato que o Nacional vem efectuando na Liga 2- objectivo definido pelos responsáveis do clube no início da temporada foi a manutenção, mas a verdade é que decorridas 16 jornadas a equipa está nos lugares de subida, segundo lugar com 33 pontos.

Com nove golos marcados em 16 jornadas no campeonato – Wendel Silva, do FC Porto B, lidera a lista dos melhores marcadores com 11- Chuchu Ramírez é um nome bem conhecido nos meandros do futebol madeirense. É que antes de ingressar no Nacional, onde tem brilhado intensamente, Chuchu representou o Marítimo na temporada passada. Contudo, pela equipa verde-rubra foi um autêntico fiasco.

Jesús Ramírez chegou ao Marítimo no início da época 2022/2023 e a verdade é que nunca conseguiu impor-se independentemente do treinador – foram três os que passaram pelo Marítimo na época transacta, Vasco Seabra, João Henriques e José Gomes. Embora todos lhe vissem qualidades, o certo é que não foi uma aposta consistente. Participou em 26 jogos pelo Marítimo, mas apenas foi titular em seis. Marcou somente dois golos, um no Campeonato e outro na segunda mão do play-off de manutenção com o Estrela da Amadora.

No Nacional tudo tem sido diferente. A confiança do treinador Tiago Margarido é total. Nos 20 jogos oficiais que a formação alvinegra disputou até ao momento, Chuchu foi titular em 16. Marcou até ao momento 12 golos, nove dos quais no campeonato. Uma performance que faz da época 2023/2024 a mais produtiva da sua carreira em termos de golos. O anterior máximo foi na temporada 2021/22 quando marcou 11 golos ao serviço dos mexicanos do CA Morelia.