Chega-Madeira leva mais de 20 participantes ao congresso nacional em Viana do Castelo

A VI Convenção Nacional do Chega vai realizar-se entre os dias 12 e 14 de Janeiro, em Viana do Castelo, contando com a participação de mais de 20 pessoas do Chega-Madeira. Neste congresso será confirmada a reeleição de André Ventura como líder do partido, estando em cima da mesa ainda questões relacionadas com as eleições legislativas.

"Como um dos partidos que mais cresce nas intenções de voto e em número de militantes, como comprovado pelas sondagens que têm vindo a ser realizadas por vários órgãos de análise política e de comunicação social, a Convenção Nacional do CHEGA irá reunir delegados de todo o país, oriundos das diferentes distritais existentes nas várias regiões administrativas de Portugal", explica uma nota enviada à imprensa.

Como representantes da Madeira vão estar quatro deputados eleitos pelo partido para a Assembleia Legislativa da Madeira, os líderes das concelhias regionais e um grupo de dezassete delegados, eleitos para o efeito nas eleições internas que foram realizadas no passado dia 17 de Dezembro.

O presidente do Chega-Madeira afirma que "a VI Convenção Nacional do CHEGA é um evento importante para a vida do partido e que assume uma relevância ainda maior dada a proximidade das eleições legislativas nacionais e a grande expectativa que existe dentro e fora do partido quanto às mesmas". Miguel Castro acrescenta ainda: "queremos muito que 10 de Março seja um momento de mudança na vida política nacional, pois a verdade é que o país não aguenta mais um ciclo da governação incompetente e corrupta que tem sido fomentada pelo PS e pelo PSD".

O presidente do Chega-Madeira afirmou estar “muito orgulhoso” do grupo que estará na convenção nacional, fazendo fé que o mesmo dará “um contributo positivo e relevante” para as discussões e procedimentos que terão lugar no evento.