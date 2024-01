Confraria Enogastronómica da Madeira desloca-se às Astúrias

A Confraria Enogastronómica da Madeira vai deslocar-se às Astúrias, em Espanha, com o intuito de participar no 'XVIII Grande Capítulo da Cofradía Amigos de Los Nabos de La Foz de Morcín', evento que se inicia hoje e termina no próximo domingo.

Os confrades darão a conhecer as inúmeras iguarias da nossa Região, desde o reputado Vinho Madeira aos recentes vinhos tranquilos, a inesquecível espetada com milho frito e bolo do caco, o bolo de mel de cana sacarina, os runs, entre outros.

Terão ainda a oportunidade de degustar e aprofundar os conhecimentos sobre o rei do evento, o nabo, confeccionado de forma tradicional, em novas variantes culinárias, entre outras aplicações.

"Vivenciar ainda os ritos e costumes ancestrais em torno da festa de Santo Antón, resgatados do esquecimento pelos Amigos de Los Nabos, que fazem questão de manter viva esta festividade celebrada em meados de Janeiro", sublinha a Confraria.