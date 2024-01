Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais agradece valorização e dignificação dos profissionais

O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, reuniu esta quarta-feira, 10 de Janeiro, com os elementos da direção do Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais (SNBP). Na ocasião, o sindicato agradeceu o empenho do Governo Regional na valorização e dignificação dos profissionais na Região Autónoma da Madeira.

No conselho de Governo, do dia 4 de Janeiro, foi aprovado o relatório técnico do grupo de trabalho multidisciplinar encarregue dos estudos preparatórios conducentes à reestruturação do modelo jurídico, organizativo, operacional e financeiro do socorro na Região Autónoma da Madeira, no sentido de dignificar e valorizar o papel os bombeiros da RAM.

O documento prevê a regulamentação de um regime laboral e respetivas condições de trabalho e sistema remuneratório dos bombeiros profissionais das Associações Humanitárias de Bombeiros (AHB), a qual ficará equiparada à dos bombeiros sapadores.

Dando cumprimento ao compromisso do Governo Regional, através da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, o Estatuto remuneratório dos Bombeiros será uma realidade este ano, com o apoio do Governo Regional e das Autarquias, a rondar os 35 milhões de euros, em cinco anos, sendo que, a partir de 2029, prevê-se um investimento anual de 8,5 milhões de euros, um aumento de 99,3% face atual apoio financeiro atribuído às AHB.

O modelo proposto, está assente numa maior profissionalização dos recursos humanos e na promoção dos níveis de formação, sendo este materializado através da contratação de mais 102 Bombeiros, em regime profissional (dos 174 atualmente existentes), assim como na duplicação, face à situação atual, do número de meios e veículos adstritos ao socorro.

O documento prossegue, agora, para a Secretaria Regional da Inclusão e Juventude, através da Direcção Regional do Trabalho, e para Assembleia Legislativa Regional.