Governo pondera deixar de fora municípios que recusam 'partilhar' taxa turística

A taxa turística promete dar que falar, já que o Governo Regional também não pretende abrir mão da gestão de parte dos contributos entregues pelos turistas que visitam a Madeira através do pagamento de uma taxa.

Isso mesmo garantiu Miguel Albuquerque esta manhã, depois de os presidentes das Câmaras Municipais da Ponta do Sol e de Santa Cruz terem reafirmado que não pretendem abrir mão em favor do Governo da verba que cobram ou irão cobrar aos visitantes que dormem nos seus concelhos.

"Nós temos de tomar decisões sobre essa matéria. Neste momento é bom sublinhar que a taxa turística na Ponta do Sol representa 2% daquele que é o potencial de cobrança", apontou o lider do Executivo madeirense, à margem de uma visita ao Centro de Inclusão Social da Madeira.

Miguel Albuquerque pede, por isso, "bom senso" e mostra-se confiante num acordo que envolva todos os municípios da Região.

Ainda assim, não sendo possível esse acordo, entende Albuquerque que tal não será um impedimento para que o Governo encontre um consenso com as autarquias que mostrem abertura para essa partilha de receitas. "O que está em jogo é haver uma coordenação e uma escala na aplicação de verbas, no sentido de essa taxa ter aplicação em infraestruturas que beneficiem o turismo", sustentou.