Fajã da Ovelha acolhe o 'XII Encontro Regional dos Cânticos da Festa'

No próximo domingo, 7 de Janeiro, pelas 15h30, realiza-se na Igreja Paroquial da Raposeira, na Fajã da Ovelha, o 'XII Encontro Regional de Cânticos da Festa'.

Este evento apresenta canções da missa do parto, da missa do galo, romarias de natal, cânticos da anunciação, cantar dos reis, varrer dos armários e do Santo Amaro. Na edição deste ano vão participar 18 grupos convidados, de vários concelhos da Região.

A última edição deste evento teve lugar no ano de 2018, pelo que "a Casa do Povo da Fajã da Ovelha pretende assim recuperar esta tradição nesta freguesia".

O evento tem como organizador a Casa do Povo da Fajã da Ovelha e conta com o apoio da SRIJ/DRAS, da Câmara Municipal da Calheta, , da Paróquia da Raposeira , CDR- Prazeres, Grupo de Cordas da Fajã da Ovelha, EB1/PE/C lombo do Guiné.