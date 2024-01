Victor Freitas confronta o PAN com a "mentira" sobre a Estrada das Ginjas

O líder parlamentar do PS fez uma intervenção, no período antes da ordem do dia, em que recordou as afirmações de Miguel Albuquerque, a 3 de Novembro em que assegurou que a estrada das Ginjas já estava adjudicada e que a revogação iria implicar indemnizações.

"Não há volta a dar, foi a ideia que o presidente do Governo Regional deu", refere o deputado que pediu toda a documentação sobre a estrada. Os documentos recebidos pelo PS não tinham nada sobre a adjudicação da obra e, mais tarde, foi enviada documentação que refere que o processo ainda está "na fase de recepção de propostas" e que foi parado devido a uma acção popular em tribunal.

Por isso, afirma, o que Miguel Albuquerque disse era falsa. "No caso de interromper o concurso neste momento, não há lugar a indemnizações ao ocntrário do que se diz desde o início".

Uma situação que permite a Victor Freitas perguntar se o PAN, que suporta a maioria de governo, não foi "enganado pelo PSD" e desafia Mónica Freitas a travar a estrada. "A estrada das Ginjas está nas suas mãos", afirma.