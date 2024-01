Mais de 70 participaram na sessão de esclarecimento sobre taxa turística

A sessão de esclarecimento sobre a taxa turística promovida pela Câmara Municipal da Ponta do Sol contou com a participação de mais de 70 pessoas, entre empresários e municípes ligados ao sector do turismo.

O encontro promovido pela autarquia tinha por objectivo responder às questões e dúvidas quanto à forma como será aplicada e como deverá ser cobrada e reportada ao Município, aproveitando a ocasião para dar a conhecer a plataforma que a Câmara liderada pela socialista Célia Pessegueiro criou para a gestão desta nova contribuição municipal.

Conforme já foi adiantado pela presidente da autarquia, a Ponta do Sol avançou com a cobrança de uma taxa turística de modo a atenuar os impactos sociais e ambientais causados pelo aumento do turismo concelho, ao mesmo tempo que permite aumentar o investimento na melhoria das condições de atractividade do concelho.

A Câmara prevê cobrar dois euros por dormida aos turistas com mais de 13 anos, já nos primeiros meses deste ano. Para estimativa da receita a arrecadar, foram tidas como referência as dormidas de 2022, quando se registaram 162.799 dormidas anuais no concelho, estimando assim um rácio de dormidas cobradas de 60% (são estimadas isenções em 40%). O total de receita esperada deverá atingir o montante de 195 mil euros, contribuindo assim esta taxa para suportar 5% do valor do orçamento investido nas áreas em causa.

“Obviamente que não será a receita da Taxa Turística que vai ser suficiente para todas as áreas em que temos vindo a sentir necessidade de reforçar o investimento por conta deste aumento de fluxo de visitantes, mas será uma grande ajuda”, destacou a autarca, no decorrer da sessão de esclarecimento, defendendo que esta taxa é "uma medida de total justiça para com os residentes: trata-se de um contributo que se pede ao viajante de forma a não ter de sobrecarregar os residentes com mais impostos”.