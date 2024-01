Vera Coelho enumera medidas de combate a incêndios florestais

O plano de prevenção e vigilância de fogos florestais está em vigor desde 2015 e determina as medidas de controlo e protecção da floresta. Um argumento apresentado por Vera Coelho, me resposta à proposta do PS para realização de um estudo independente de risco de incêndios florestais.

A deputada social-democrata também recordou que a utilização do helicóptero na detecção e combate a incêndios tem resultados evidentes e lamenta que os custos sejam totalmente suportados pelo Governo Regional.

"Não fomentamos uma gestão florestal a reboque de agendas eleitoralistas e partidárias", garante.

O PRODERAM - Programa de Desenvolvimento Rural deverá ser revisto e essa será a oportunidade para introduzir mais medidas de ordenamento e protecção da floresta.