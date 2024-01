PS recomenda estudo sobre risco de incêndios florestais

Sílvia Silva apresentou um projecto de resolução, do PS que 'Recomenda ao Governo Regional a realização de uma avaliação independente pós-incêndios que indentifique os riscos associados às vulnerabilidades da floresta regional de modo a salvaguardar a segurança do território e da população, no futuro".

A deputada lembrou todas as propostas do PS, sobre prevenção de incêndios, que foram rejeitadas pela maioria PSD/CDS, com a justificação de que havia um plano regional em vigor que, mais tarde, "foi reconhecido" que teria de ser revisto.

Sílvia Silva acusa o Governo Regional de ser um "espalha brasas" e "anunciar muito e fazer pouco" e "dar uma falsa sensação de segurança à população".

A proposta do PS defende a realização de um estudo independente sobre riscos de fogos.