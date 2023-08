Decorreu esta noite o Festival de Folclore do Porto Santo, que reuniu mais de 120 participantes de 4 grupos, um da ilha, dois da Madeira (Rochão e Machico) e outro do norte de Portugal, de Matosinhos mais precisamente.

O evento decorreu na Praça do Barqueiro que, beneficiando da animação turística que a ilha sente por esta altura do ano, contou com uma boa moldura humana.