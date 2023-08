Presidente da Assembleia aponta novas tecnologias como "oportunidade para combater a desertificação populacional"

O presidente do parlamento madeirense afirmou, hoje, que “a revolução digital tecnológica abriu um enorme campo de oportunidades a todos os territórios, mas em particular aos marcados pela distância e pelo isolamento em relação aos grandes centros do conhecimento e da economia”. Por isso, considera que “com a digitalização de todas as áreas da nossa vida, deixaram de ser factores condicionantes para desenvolver negócios, já que a partir de qualquer ponto das nossas ilhas podemos estar conectados com o mundo”. José Manuel Rodrigues, que falava na abertura do I Fórum Municipal de Juventude, promovido pela câmara de Santana, frisou “este lastro de oportunidades fará despertar o investimento, a criação de emprego e de riqueza neste concelho e com grande sucesso, em particular para as novas gerações”.

O governante salientou que “apesar de ser o terceiro concelho com menos habitantes da Região (...) são as paisagens do Norte que vendem a Madeira”, pelo que “o grande desafio é tirar partido dessas potencialidades, atrair mais investidores privados que criem emprego e riqueza, fixando mais pessoas nestas paragens e fazendo com que Santana deixe de ser apenas um belo local de passagem, para passar a ser um bom sítio para viver e um excelente destino de férias”.

O I Fórum Municipal de Juventude, no qual participaram mais de meia centena de jovens universitários, tem por objectivo debater assuntos relevantes para o desenvolvimento económico e social, e consciencializar as novas gerações para a importância da cidadania activa.

A sessão de abertura contou também com a participação do presidente da Câmara de Santana, Dinarte Fernandes, e do Director Regional da Juventude, João Rodrigues.

O primeiro desafiou a participação dos jovens, com questões e sugestões para que o desenvolvimento económico e social possa acontecer com maior prosperidade no futuro. Já o segundo explicou os programas do executivo que estão à disposição dos jovens para a concretização de projetos empresariais e associativos.

João Rodrigues regozijou-se com o facto de "na Madeira haver cada vez mais projectos associativos" e desafiou, ainda, os mais novos a abraçarem o projecto ERASMUS, o maior projecto europeu de apoio à educação, à formação, à juventude e ao desporto.

Por seu turno Candy Flores, CEO da Dimmersions, que trabalha no desenvolvimento de software há mais de 13 anos, explicou aos jovens o conceito de Metaverso, “um conceito tridimensional do que é a internet atualmente”: realidade virtual, realidade aumentada e internet. Candy Flores explanou o conceito de empreendedorismo e das características para se ser um bom empreendedor.

Micaela Vieira, coordenadora do Madeira Startup Retreat, aflorou os projectos que são desenvolvidos pela incubadora de empresas, enquanto instituição que apoia a criatividade e os novos projetos empresariais. “O projecto RS4e já chegou a 26.800 jovens e é uma forma de plantar a semente do empreendedorismo nos mais jovens”, revelou.