"Equipa do Nacional está mais forte a cada dia"

Tiago Margarido diz que a equipa do Nacional está a evoluir “e mais forte a cada dia”. Na antevisão ao encontro de segunda-feira, diante do Torreense, o treinador dos alvinegros referiu que espera um jogo exigente e “muitas dificuldades perante um adversário que tem um investimento e uma equipa para subir de divisão.”

“Tem um orçamento altíssimo para a realidade onde vai competir, será um jogo super difícil, mas estamos também num processo de crescimento e acredito que vamos estar à altura do desafio”, acrescentou.

João Aurélio e André Sousa vão falhar o jogo por castigo, uma vez que ambos foram expulsos no dérbi da 1.ª jornada, diante do Marítimo. “Vamos fazer as alterações necessárias, mas acredito que os colegas que vão entrar vão estar à altura do desafio”, garante o treinador.

Para o jogo de segunda-feira, diante do Torreense, Tiago Margarido garante um Nacional a “querer ter bola e dominar o jogo através da posse, mas também bastante equilibrado nas transições do adversário”.

Os alvinegros visitam o Torreense esta segunda-feira, a partir das 18h45, em jogo da 2.ª jornada da II Liga, que terá transmissão em directo na SportTV3.