Habitação e Defesa em destaque nos jornais nacionais desta sexta-feira

Bom dia. Estas são as principais notícias dos jornais nacionais deste dia 18 de Agosto de 2023.

No semanário Expresso:

- "Fuga de militares: Há quase dois chefes por cada soldado"

- "Guilherme nasceu quatro anos após a morte do pai"

- "O lado negro de um bilionário"

- "Metade dos jovens até aos 34 anos ainda vive com os pais"

- "Centeno janta com 130 para marcar saída do Governo"

- "Empresas receberam 5 milhões da Defesa"

- "Eleições na Madeira envoltas em polémicas"

- "Milhares de peregrinos não voltaram ao seu país"

- "Onde estão os novos 37 radares de velocidade"

- "Eles arriscam a vida para apanhar percebes"

- "Como o Havai se desfez em cinzas"

- "População de linces-ibéricos vai ultrapassar os dois mil"

- "Conselho de Estado marca rentrée do PS"

- "Montenegro explica descida do IRS"

- "Novo diretor do SEF até à extinção"

- "Polícia Marítima resgata 49 no mar"

No semanário Nascer do Sol:

- "Centeno é reserva do PS para a Presidência"

- "Luís Pedro Martins, presidente da Associação de Turismo do Porto e Norte: 'Pelos indicadores que temos, este ano vamos ter um novo recorde no turismo do Norte'"

- "Impostos marcam agenda da rentrée e debate orçamental"

- "Ricardo Leão. Presidente da CM de Loures avança para a direção da FAUL: 'Quem não apresentar comprovativo do pagamento da água e da renda da casa perde o direito ao Rendimento Social de Inserção"

- "Magina da Silva de saída do comando da PSP"

- "André Leitão: 'Pode parecer clichê, mas estou a viver o meu sonho'"

- "Habitação: Marcelo não afasta veto ao pacote do Governo"

- "AL: Rui Rocha (IL) espera chumbo da União Europeia"

- "Praga: Javalis invadem Santiago do Cacém"

- "Cuca Roseta: A Igreja e a Natureza são templos para mim'"

No Correio da Manhã:

- "Usam família para ocultar corrupção. Toda a acusação dos crimes cometidos no Ministério da Defesa"

- "Dinheiro circulava em contas de empresas geridas pelas mulheres"

- "Caos na corrida aos apoios para substituir janelas"

- "Casa Pia-Sporting. 'Não quero perder pontos', Amorim confiante"

- "Sondagem. Portugueses 'entregam' título ao Benfica"

- "Moutinho reduz salário para voltar ao dragão"

- "Veto é hipótese. Marcelo mantém tabu na lei da Habitação"

- "Terror dos mares. Tubarão-azul morde pescador na faina"

- "Lisboa. Choque entre dois elétricos faz 13 feridos"

- "Mais 270 óbitos. Calor em abril e agosto dispara número de mortos"

- "Nelas. Taxista condenado a 15 anos de prisão"

No Público:

- "Estado vai libertar inimputáveis mas não garante já inserção social a todos"

- "Contadores de histórias profissionais: Eles não deixam morrer os contos populares"

- "FTX: Mais de 100 investidores em Portugal tentam recuperar dinheiro perdido"

- "Paredes de Coura: Não ouvis o mandamento de Jesse Ware? Libertai-vos"

- "Dececionados: Siza e Souto Moura contra mudanças na antiga Feira Popular"

- "Espanha: Esquerda deu primeiro grande passo para reeditar governo"

- "Todas as idades: Condutores obrigados a entregar carta são amnistiados"

- "Covid-19: Nova variante parece escapar à imunidade das vacinas"

No Jornal de Notícias:

- "Metade dos incêndios florestais deste ano teve origem em queimadas"

- "Farmácias vão controlar medicação dos doentes crónicos"

- "Volta a Portugal: Subida ao Larouco muda amarela"

- "FC Porto: Moutinho perto do regresso ao Dragão uma década depois"

- "Marcelo recorreu ao veto 27 vezes e sete vezes ao Tribunal Constitucional"

- "Defesa: Valor das luvas incluído nos orçamentos das obras"

- "Chaves: Detido trio que torturou e afogou reformado"

- "Ferrovia: Elevadores na Aguda e Granja só chegam no final do ano"

- "Porto: Populares temem que sem-abrigo morra na rua"

No Diário de Notícias:

- "GNR será comandada por dois novos generais da casa. Exército sai de cena"

- "Espanha: Sánchez vence a primeira batalha, mas ainda não garantiu investidura"

- "Alta Tensão. Pedro Siza Vieira: 'Não termos uma empresa que exerça o papel da TAP pode fragilizar a nossa economia e autonomia estratégica'"

- "Presidência: TC, não. Veto, talvez. PR não exclui chumbar pacote da habitação"

- "Imóveis: Juros agravam prestação da casa em 207 euros nos novos créditos"

- "Contas: PS tem o maior orçamento para as Regionais da Madeira"

- "Saúde: Utentes já podem tomar vacina para a covid-19 nas farmácias"

- "Lisboa: Carmen, a ópera quase feminista de Bizet abre o Operafest"

- "Sporting: 'Símbolo pesa muito', mas Gonçalo Inácio aceitou carregá-lo até 2027"

No Negócios:

- "Crédito para comprar casa parado à espera de nova lei"

- "Entrevista a Enrique Vila-Matas: 'A verdade é sempre dececionante e a arte existe para a modificar'"

- "Agricultura: Produção de arroz é um oásis entre os cereais"

- "Obras públicas: Construção reclama urgência nos contratos"

- "União Europeia: Alemanha é campeã nas ajudas de Estado"

- "Política: Marcelo mantém tabu sobre habitação"

No O Jornal Económico:

- "Marcelo avalia veto político do pacote Mais Habitação"

- "'Uma redução de impostos teria de ser acompanhada de crescimento económico', Mário Jorge Machado, presidente da Associação Têxtil e do Vestuário"

- "Fiscalistas. Proposta do PSD vem na altura errada e é 'incongruente'"

- "As mais poderosas. Isabel Afonso é a 9.ª portuguesa mais poderosa nos negócios"

- "Crise mostra que China ainda não é alternativa aos EUA"

- "Montenegro precisa de ganhar"

- "Figo da Índia: o fruto exótico que está a conquistar Portugal"

- "Domus Capital compra marca de sumos portuguesa por dois milhões, para reinventar o setor"

- "Falta de estímulos à economia leva investidores a livrarem-se dos títulos chineses"

No A Bola:

- "Leão ataca Fresneda. Lateral direito do Valladolid é alvo do Sporting"

- "Casa Pia-Sporting. Amorim feliz da vida"

- "Sporting. Quem quiser Gonçalo Inácio terá de pagar Euro60 milhões"

- "Benfica. 'Trubin está ao nível de Vladochimos ou até acima', diz António Ferreira, que treinou o guarda-redes no Shakhtar"

- "Florentino na lista do Bayern"

- "FC Porto. João Moutinho é aposta pessoal de Pinto da Costa"

No O Jogo:

- "FC Porto. Sánchez é para fechar"

- "FC Porto. Adeptos aprovam Moutinho"

- "Braga. Viagem à cidade dos guerreiros"

- "Casa Pia-Sporting. Inácio duplica salário"

- "Benfica. Bayern entra na corrida por Florentino"

- "Liga Conferência. Brann-Arouca (3-1). Entrada a dormir acaba com sonho"

- "Volta a Portugal. Stussi conquista Larouco e amarela"

E no Record:

- "Fresneda na manga. Leão já negoceia lateral-direito alternativa a Zanou"

- "Casa Pia-Sporting. 'Somos o maior combustível desta onda', Amorim quer equipa contagiante"

- "Sporting. Gonçalo Inácio renova até 2027: 'Fico feliz por continuar'"

- "Benfica. Mexer mas pouco. Especialistas seguram Vladochimos e apostam em Arthur Cabral"

- "FC Porto. Conceição aprova Moutinho"

- "Brann-Arouca (3-1). Entrar em falso e sair da Europa"