Joaquim Sousa ameaça impugnar a lista de candidatos do PAN

O ex-porta-voz do PAN-Madeira, Joaquim Sousa, confirmou, esta manhã, ao DIÁRIO, que está a ponderar a apresentação de um pedido de impugnação judicial da lista do partido às eleições regionais de 24 de Setembro, por entender que “foram cometidas ilegalidades” na sua elaboração e que “envolvem a porta-voz nacional [Inês Sousa Real] e uma pequena parte da estrutura na Madeira”.

A 17 de Julho, o PAN anunciou que Joaquim Sousa seria o cabeça-de-lista. Mas, na sexta-feira passada, a direcção nacional do PAN anunciou a sua substituição pela ‘número dois’ da candidatura, Mónica Freitas, devido a “uma incompatibilidade” com o ex-representante regional. Ora, agora, Joaquim Sousa garante que “é a primeira vez que há um furar da autonomia de uma estrutura” partidária regional na elaboração de listas, “através de uma série de ilegalidades”, pelo que existe a “forte probabilidade” de “um conjunto de militantes da Madeira, extremamente incomodados com as ilegalidades cometidas neste processo, avançar para a impugnação das listas”. A decisão será tomada até ao final desta semana.

O último dia para apresentação de candidaturas foi ontem e decorre agora o prazo para a correcção de possíveis erros nas listas. Joaquim Sousa diz estar a estudar o processo e a verificar a jurisprudência com outros casos semelhantes que aconteceram no país, mas "não com a gravidade deste” caso. Fala não só em ilegalidades na elaboração da lista do PAN, como também em “muitos indícios de falcatruas” e “uma série de questões pesadas”, como “actas falsas e prazos que não são respeitados”. Por isso, admite recorrer ao tribunal da Comarca do Funchal e ao Tribunal Constitucional, bem como recorrer ao Ministério Público, pois “há situações que podem configurar crime”.