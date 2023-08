Pepe suspenso por dois jogos e Sérgio Conceição um jogo e 23 dias

O capitão do FC Porto Pepe foi hoje punido com dois jogos e o treinador Sérgio Conceição com um e 23 dias de suspensão, devido às ocorrências na Supertaça de futebol, que o Benfica venceu por 2-0, em Aveiro.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) puniu Pepe pelos atos de "agressão a jogador", que ditou a sua expulsão aos 90 minutos, e "injúrias e ofensas à reputação", por palavras dirigidas ao 4.º árbitro, quando abandonava o terreno de jogo.

O central dos 'dragões', que viu o cartão vermelho na sequência de uma joelhada "com força excessiva na nádega de um adversário", conforme relatório do árbitro Luís Godinho, já cumpriu um dos jogos na segunda-feira, na visita ao Moreirense, e terá ainda que pagar um total de 2.550 euros em coimas, pelos dois ilícitos.

O treinador Sérgio Conceição foi punido com um jogo, por também ter visto o cartão vermelho, e 23 dias de suspensão por "inobservância de outros deveres", uma vez que se recusou "sair da área técnica e das imediações do terreno de jogo".

Sérgio Conceição, já depois dos 90 minutos, não acatou a ordem de expulsão de Luís Godinho, após reagir com impropérios ao 4.º árbitro após uma falta, e permaneceu na área técnica, levando à interrupção do jogo por cerca de quatro minutos.

O treinador do FC Porto foi ainda punido com três multas pecuniárias pelos três ilícitos (expulsão, inobservância de outros deveres e lesão de honra, reputação e denúncia caluniosa), que ascendem a um total de 12.444 euros.

O FC Porto foi ainda multado em 1.530 euros por arremesso de objeto, dado que, aos 90+3 minutos foi lançada uma cadeira desde a bancada exclusivamente dedicada aos seus adeptos, e 4.080 por comportamento incorreto do público (frases em coro insultuosas).

A ausência nas atividades de comunicação social inerentes à Supertaça, dado que os portistas não compareceram na 'flash interview' nem na conferência de imprensa, rendeu ainda uma multa pecuniária de 4.080 euros.

O Benfica foi também punido pelo Conselho de Disciplina da FPF com uma multa de 2.550 euros pelo arremesso de duas tochas e outra de 5.100 euros por comportamento incorreto de público (frases em coro insultuosas).