Fogo em sofá mobilizou as duas corporações de bombeiros do Funchal

Um incêndio num sofá, no exterior de uma casa no Beco da Jacinta, no Imaculado Coração de Maria, no Funchal, mobilizou esta tarde as duas corporações de bombeiros do Funchal.

Da parte dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, foram para o local seis elementos, auxiliados por uma viatura pesada de combate a incêndios, que procederam à extinção das chamas e à ventilação do espaço. Por sua vez, os Bombeiros Sapadores do Funchal mobilizaram uma ambulãncia de prevenção que acabou por não ser utilizada, dado que ninguém ficou ferido.