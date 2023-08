Tiago Margarido ainda não sabe se vai estar no banco durante o dérbi

O treinador Tiago Margarido ainda não sabe se vai estar no banco a orientar o Nacional no dérbi contra o Marítimo, após decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que deliberou a sua suspensão por 60 dias, depois reduzida a um mês.

"Ainda não sei responder. Está a ser tratado em sede própria, a minha equipa de advogados está a fazer todos os possíveis para que esteja presente no jogo e conto estar", afirmou o técnico do Nacional, questionado pelo DIÁRIO, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro da primeira jornada da II Liga de futebol.

O caso que originou a suspensão reporta a uma alegada ilegalidade que ocorreu quando Tiago Margarido orientava o Varzim, na época transacta.

O técnico está convicto que este assunto "não vai condicionar a equipa, pois os jogadores sabem a ideia definida para o jogo", agendado para este sábado.

Tiago Margarido espera "um grande espectáculo" no Estádio da Madeira, que vai estar "completamente lotado, o que mostra a paixão da ilha pelo futebol".

Perante um adversário que "tem expectativas de subir de divisão" e que, por isso, "pode sentir mais pressão", vai surgir um Nacional "confiante e motivado", após já ter dado boa resposta na fase inicial da Taça da Liga.