PS promete acabar com "estrangulamento socioeconómico dos madeirenses"

O Partido Socialista (PS) entende ser "condenável que, numa altura de graves dificuldades económicas e perda real de rendimentos, o Governo Regional nada faça para mitigar o impacto do aumento do custo de vida, permanecendo, mais uma vez, indiferente à subida dos preços dos combustíveis, que hoje atingem o valor recorde deste ano".

A afirmação é do candidato e presidente do PS-Madeira, Sérgio Gonçalves, que reage assim ao quinto aumento consecutivo nos preços do gasóleo rodoviário e da gasolina 95 verificado em 2023.

Criticando fortemente a “inacção do executivo de coligação PSD-CDS", Sérgio Gonçalves volta a apontar “insensibilidade social” ao Governo, que, segundo frisa, “persiste na estratégia deliberada de empobrecimento cada vez maior na nossa Região, condenando os nossos idosos à miséria, a nossa população ativa a baixos salários e à dependência de apoios públicos e os nossos jovens à emigração”.

O cabeça-de-lista socialista às eleições regionais de 24 de Setembro reitera assim o compromisso de aplicar, caso venha a ser governo, "o diferencial máximo previsto na lei a todos os escalões do IVA”, uma medida que “permitirá aliviar não só os custos dos combustíveis, mas também os preços de um conjunto mais vasto de bens e serviços”, argumenta Sérgio Gonçalves.

O objectivo é “travar o assalto aos bolsos da população” por via do desagravamento da carga fiscal", sublinha.

“Queremos pôr fim a um período de estrangulamento social, feito através da economia e das finanças, para que na Madeira e no Porto Santo haja mais qualidade de vida, com mais rendimento e dinheiro no fim do mês”, reforça Sérgio Gonçalves citado em nota de imprensa.