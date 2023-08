PS-Madeira promete implementar programa 'Regressar'

Foi junto a Paulo Cafôfo que Sérgio Gonçalves assumiu, esta tarde, o compromisso de criar outras condições para a "boa integração dos emigrantes e lusodescendentes que regressam à Madeira".

O líder socialista, que juntamente com o secretário de Estado das Comunidades visitou a Festa Luso-Venezuelana, que decorre na vila da Ribeira Brava, garantiu que, ao contrário do PSD, o seu governo vai "usar todos os instrumentos que tem à sua disposição para garantir boas condições de integração aos que, por força da conjuntura vivida nos países onde se haviam radicado, são obrigados a voltar à sua terra".

Your browser does not support the audio element. Declarações de Sérgio Gonçalves

Sérgio Gonçalves falava em concreto do Programa ‘Regressar’ cuja aplicação da componente de emprego cabe ao Governo Regional, mas não é, segundo o próprio, colocada em prática. Conforme esclareceu, esta é uma área que está regionalizada, sendo que o Governo Regional recebe verbas do Estado para a promoção das medidas de emprego direcionadas para os cidadãos regressados, mas não o faz, optando por "insistir na pretensa figura do inimigo externo".

Ao contrário daqueles que só fazem ruído, instrumentalizando as comunidades e gritando para esconder a sua incompetência na governação regional, o Governo do PS vai fazer o seu trabalho, porque, para nós, estes nossos conterrâneos que estão de regresso devem ser tratados com dignidade e devem ter os mesmos direitos e deveres. Sérgio Gonçalves

Na ocasião, o presidente dos socialistas recordou ainda alguns dos compromissos que constam do programa que o partido vai submeter ao sufrágio da população, entre os quais a criação do ‘Balcão de Chegada’ – com profissionais para orientação nas diversas necessidades e esclarecimento de dúvidas que as pessoas possam ter em processos relacionados com o estado civil, com a continuação dos estudos, com apoios existentes sobre a criação do próprio emprego ou informações sobre cursos e estágios profissionais.

Festa Luso-Venezuelana com três dias de muita animação na Ribeira Brava Arranca hoje a edição de 2023 da Festa Luso-Venezuelana, se realiza até domingo, na frente-mar da Ribeira Brava, sob organização da Câmara Municipal local e do DIÁRIO, com o patrocínio da Empresa de Cervejas da Madeira e o Correio da Venezuela.

O socialista aponta ainda à adaptação da lei da descentralização de competências, permitindo que os municípios possam ter os seus gabinetes de apoio ao emigrante, com as mesmas competências de qualquer município do território continental, e o envidar de esforços para permitir a implementação do Balcão da Nacionalidade na Madeira. A criação de um complexo desportivo e cultural com condições para acolher academias e promover a formação das modalidades desportivas de basebol e softbol, com incorporação de campos para diferentes modalidades desportivas praticadas pelos madeirenses na diáspora, como ‘bolas criollas’, e áreas recreacionais para eventos de arte, cultura e música é outra das propostas.

Your browser does not support the audio element. Declarações de Sérgio Gonçalves

A par destes compromissos, Sérgio Gonçalves aproveitou para destacar algumas das medidas que têm vindo a ser implementadas pelo Governo da República do PS, as quais também têm aplicação na Região, como por exemplo o programa nacional de apoio aos investidores da diáspora.

Do mesmo modo, apontou várias soluções implementadas junto das próprias comunidades, como a isenção das taxas nos serviços consulares na Venezuela (uma medida que representa um investimento de 3 milhões de euros) e a criação de uma rede médica naquele país da América Latina.