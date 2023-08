Grupo de Folclore da Casa do Povo de Campanário viaja até à Sertã

O Grupo de Folclore da Casa do Povo de Campanário irá deslocar-se, a 14 de Agosto, ao continente português em regime de intercâmbio com o Rancho Folclórico de Pedrógão Pequeno.

Nesta deslocação ao concelho da Sertã, o Grupo de Campanário irá representar em diversas instâncias a etnografia da sua Freguesia e da Região Autónoma da Madeira. No dia 15 está marcada uma actuação nas festas de Nossa Senhora da Graça em Pedrogão Grande; no dia 16, o grupo apresentar-se-á no festival internacional de folclore (CIOFF) 'XXXII Raizes Folk Fest' que nesse dia decorrerá em Mação e no dia 17 terá a sua última apresentação do intercâmbio no evento 'O folclore da Ilha à Beira', que terá lugar na freguesia de acolhimento (Pedrógão Pequeno).

Com esta actividade e com a futura recepção do Rancho Folclórico de Pedrógão Pequeno na ilha da Madeira, que decorrerá entre os dias 3 e 6 de Setembro, o Grupo da Casa do Povo de Campanário pretende "aprofundar a partilha de culturas e saberes, promover a etnografia da sua terra, fomentar o convívio entre diferentes realidades e proporcionar aos elementos destes grupos experiências únicas e marcantes no panorama cultural".