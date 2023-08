Benfica começa a defender título no Bessa, FC Porto joga em Moreira de Cónegos

O campeão Benfica inicia hoje a defesa do título da I Liga de futebol no campo do Boavista, no encontro que encerra a primeira jornada, num dia em que o FC Porto visita o terreno do Moreirense.

Após o triunfo na Supertaça frente aos 'dragões' (2-0), o Benfica volta a ter deparar-se com um rival portuense, mas desta vez o Boavista, e inicia o campeonato no Estádio do Bessa, num recinto habitualmente complicado para os 'grandes'.

O encontro está agendado para as 20:45 e finaliza a ronda inaugural da I Liga, já depois de o FC Porto atuar em Moreira de Cónegos.

Na estreia no campeonato, a equipa de Sérgio Conceição, segunda classificada da última edição da prova, defronta o campeão da II Liga e um dos emblemas recém-promovidos ao primeiro escalão, num duelo que tem início às 18:45, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.

No sábado, o Sporting bateu em Alvalade o Vizela (3-2), um dia depois de o Sporting de Braga ter sido surpreendido em casa pelo Famalicão (2-1), na partida que marcou oficialmente o início da edição 2023/24 da I Liga.

Programa da primeira jornada:

Sexta-feira, 11 Agosto:

Sporting de Braga - Famalicão, 1-2

- Sábado, 12 Agosto:

Gil Vicente - Portimonense, 5-0

Farense - Casa Pia, 0-3

Sporting - Vizela, 3-2

- Domingo, 13 Agosto:

Rio Ave - Desportivo de Chaves, 2-0

Estrela da Amadora - Vitória de Guimarães, 0-1

Arouca - Estoril Praia, 4-3

- Segunda-feira, 14 Agosto:

Moreirense - FC Porto, 18:45

Boavista - Benfica, 20:45