Madeirenses procuram êxito no Campeonato da Europa sub-17 de badminton

Tiago Berenguer e Leonor Ribeiro, ambos do Clube Sports da Madeira, iniciam hoje uma nova ‘fase’ no Campeonato da Europa de sub-17 de badminton. Depois da competição por equipas, em representação da selecção portuguesa, e do 9.º lugar conquistado, os dois madeirenses concentram-se, agora, nas provas de singulares e pares.

O torneio está a ter lugar no SEB Arena, em Vilnius, na Lituânia. Tiago Berenguer é o líder do ranking europeu sub-17 e chega com ambição a estes Campeonatos, já que é o detentor do título dos sub-15, conquistado no ano passado. De resto, segundo actualização do ranking na última segunda-feira, o madeirense tem 6.180 pontos, mais 1.000 do que o 2.º classificado.

Além dos dois madeirenses, a selecção nacional também conta com Alexandre Bernardo, Érica Glória, Francisco Daniel, Francisco Jones, Hugo Campos, Mafalda Avelino. O seleccionador nacional é Diogo Silva.

Eis os jogos de hoje nos quais vão marcar presença os madeirenses:



Singular Homens - Tiago Berenguer (POR) / Alex Petrovic (SLO) - Hoje às 11h55 (09h55 na Madeira);



Pares Senhoras - Leonor Ribeiro (POR) | Érica Glória (POR) / Jore Kavaliauskaite (LIT) | Jorune Salnaite (LIT) - Hoje às 16h25 (14h25 na Madeira);



Pares Homens - Tiago Berenguer (POR) | Alexandre Bernardo (POR) / Oliver Truchanowicz Schwarz (AUS) | Shangzu Zhan (AUS) - Hoje às 19h55 (17hh55 na Madeira);

Conheça ainda os restantes destaques da agenda desta quarta-feira, 9 de Agosto de 2023:

9h00 – Reunião extraordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz.

10h00 – Susana Prada visita uma vasta área de terreno que está a ser intervencionada pelos Sapadores Florestais, na freguesia de São Gonçalo.

10h00 – Apresentação de duas iniciativas no âmbito da Semana da Juventude, que termina a 12 de Agosto, Dia Internacional da Juventude. São elas uma residência artística e o Festival de Música ALTEAR. A apresentação vai ter lugar no auditório da Câmara Municipal de Porto Santo.

11h00 – Pedro Fino visita as obras de requalificação, que foram executadas pela Junta de Freguesia do Curral das Freiras na Praceta de São Cristóvão.

12h00 – Acção política da JPP junto ao Centro de Saúde do Porto Moniz.

15h00 – Pedro Fino visita o edifício da Vargem, numa área de terreno que está a ser intervencionada pelos Sapadores Florestais, no Estreito de Câmara de Lobos.

17h30 – Iniciativa política da CDU sobre a economia de exclusão na Região Autónoma da Madeira, no Caminho do Moinho.

Fique a conhecer, também, os principais acontecimentos registados no dia 9 de Agosto, Dia Internacional dos Povos Indígenas do Mundo:

1958 - Toma posse Américo Tomás, declarado vencedor das eleições Presidenciais, depois da fraude eleitoral que afastou o general Humberto Delgado.

1970 - Joaquim Agostinho conquista a 33.ª edição da Volta a Portugal, naquela que é a primeira das suas três vitórias consecutivas.

1978 - O Presidente da República, general Ramalho Eanes, indigita Alfredo Nobre da Costa para formar Governo, após a exoneração de Mário Soares, a 27 de julho.

1995 - Fernanda Ribeiro sagra-se campeã do mundo dos 10.000 metros, em Gotemburgo, na Suécia (31.04,99 minutos).

1996 - Boris Ieltsin toma posse para o seu segundo mandato como Presidente da Rússia.

2006 - É criado o Museu Coleção Berardo.