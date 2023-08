Número de beneficiários de subsídio de desemprego na Madeira atinge mínimo em Junho

O número de desempregados na madeira a receberem o subsídio de desemprego ascendeu em Junho último um total de 3.287 pessoas sem trabalho, segundo os dados da Segurança Social. O valor médio pago por cada beneficiário ascendeu no referido mês a 529,07 euros.

Em ambos os casos há nota positiva a realçar, uma vez que se por um lado o número de beneficiários atinge um mínimo desde que há registos publicados, Janeiro de 2006, também o montante atinge o valor mais alto desde esse mês há cerca de 17 anos e meio.

Face ao mês anterior, 3.381 em Maio de 2023, realce para a redução de 94 beneficiários, ou -2,8%. No que toca ao montante, em Maio tinha sido de 525,56 euros, resultando num aumento de 3,51 euros em Junho (+0,66%).

Em relação ao número e montante de há um ano, em Junho de 2022 estavam a ser apoiadas 3.814 pessoas desempregadas, o que significa uma diminuição de 527 beneficiários (-13,8%), enquanto que o montante médio pago na altura era de 500,39 euros, o que aponta a um aumento de 28,68 euros (+5,73%).

Acresce que 45,4% dos beneficiários são do sexo masculino e 54,6% são do sexo feminino, indicadores superiores à média nacional (42,2% homens e 57,8% mulheres) sendo que a idade média dos desempregados com direito a apoio é de 47 anos, igual à média do país.