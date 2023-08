Os números que marcam esta segunda-feira na Madeira

O Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM garante que, desde o início deste ano, a valência do Recuperador-Salvador, que conta com 7 bombeiros da Brigada Helitransportada com competências técnico-operacionais para missões de busca e salvamento em terra, já realizou, desde Janeiro de 2023, 13 resgates nas serras da ilha da Madeira, num total de 9 horas e 36 minutos de voo, resgatando 16 vítimas, a maioria delas em percursos pedestres existentes nos concelhos de Santana e São Vicente.