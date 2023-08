Foram vários os números que marcaram esta quarta-feira, na Madeira. No desemprego às temperaturas elevadas, saiba que 'contas' têm de fazer os madeirenses no dia de hoje.

Entre esses números temos, também, o empréstimo no valor de 6,7 milhões de euros que a Câmara de Santa Cruz validou para investimento ou o regresso do 'Ventura' ao porto do Funchal.