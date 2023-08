Chuvas torrenciais provocam cerca de 100 mortos na China

As chuvas torrenciais que têm afetado o Norte da China já provocaram cerca de 100 mortos, depois de um novo balanço ter confirmado 21 óbitos na sequência de um deslizamento de terras.

No sábado, a emissora estatal CCTV anunciou que duas pessoas morreram e 16 estavam desaparecidas na sequência de um deslizamento de terras a Sul da cidade de Xi'An, na província central de Shaanxi, elevando o número de mortos para 80.

Ontem, as autoridades locais divulgaram um novo relatório, no qual indicam que pelo menos 21 pessoas morreram na sequência do mesmo deslizamento de terras, contabilizando-se assim cerca de 100 óbitos.

"Seis pessoas continuam desaparecidas", adiantou o Gabinete de Gestão de Emergências de Xi'na.

O deslizamento de terras destruiu duas casas, danificou estradas, pontes, o abastecimento de energia elétrica e outras infraestruturas.

Uma centena de militares e bombeiros foram mobilizados para participar nas operações de socorro.