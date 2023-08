Moderna passa de lucro a prejuízo de 1.190 milhões de euros no 1.º semestre

A empresa farmacêutica Moderna revelou hoje que teve prejuízo de 1.301 milhões de dólares (1.190 milhões de euros) até junho, após ter contabilizado um lucro de 5.854 milhões de dólares (5.355 milhões de euros) no primeiro semestre de 2022.

Com a pandemia de covid-19 controlada e a consequente queda nas vendas de vacinas, a farmacêutica norte-americana Moderna informou hoje em comunicado que teve um volume de negócios de 2.206 milhões de dólares nos primeiros seis meses do ano, abaixo dos 10.815 milhões contabilizados no mesmo semestre do ano passado.

No segundo trimestre deste ano, a multinacional nova-iorquina apresentou um prejuízo de 1.380 milhões de dólares, contra um lucro de 2.197 milhões de dólares em 2022, enquanto as receitas atingiram os 344 milhões de dólares, menos 92% em termos homólogos.

O presidente executivo da Moderna, Stéphane Bancel, referiu no comunicado que as vendas do segundo trimestre estavam, no entanto, dentro das previsões da empresa.

No segundo trimestre deste ano, as vendas "estão dentro do objetivo, dada a natureza sazonal da covid-19", sublinhou o gestor.