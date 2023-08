Meio milhão para manuais escolares no 1.º Ciclo

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste domingo, 13 de Agosto, revela que o novo apoio do Governo Regional para os manuais escolares tem o valor de meio milhão de euros e abrange 6.866 alunos do primeiro ao quarto ano. Encarregados de educação receberão valor, por transferência bancária, até 25 de Agosto.

Dérbi escaldante com reviravolta

Após estar a perder na Choupana, o Marítimo entra com o pé direito na II Liga ao bater o Nacional num jogo com muito equilíbrio e incerteza. Alvinegros com queixas do penálti revertido pelo VAR.

No Desporto, destaque ainda para CR7 que bisa e dá Taça dos Campeões Árabes ao Al Nassr.

DIÁRIO retoma Encontro de Gerações na Venezuela

Iniciativa em parceria com o Correio da Venezuela é retomada em Novembro. Novidade avançada, ontem, durante a Festa Luso-Venezuelana que atrai muita gente à Ribeira Brava.

Acção da GNR no Porto Santo não teve “proporcionalidade”

Albuquerque defende que “não há necessidade de massacrar com fiscalizações que não têm muito sentido”.

Na sequência do ataque informático ao SESARAM, fique a saber que o Historial clínico ainda é recuperável mas exames ficam de fora.

Na sequência do ataque informático ao SESARAM, fique a saber que o Historial clínico ainda é recuperável mas exames ficam de fora.