PAN-Madeira promete "apresentar novas propostas no apoio às famílias na educação"

A candidatura do PAN-Madeira reuniu-se no Porto Santo, numa acção de pré-campanha com elementos da Associação de Pais das escolas Básica e Secundária da Ilha Dourada.

A cabeça-de-lista, Mónica Freitas, o mandatário e número dois, Março Gonçalves, e ainda a porta-voz nacional do PAN, Inês Sousa Real, reuniram-se para ouvir as necessidades e problemáticas associadas à educação atendendo à insularidade e contexto do Porto Santo.

Estamos empenhados em garantir igualdade de oportunidades no acesso à educação e continuidade nos estudos dos alunos do Porto Santo, uma vez que a determinado ponto da sua vida são obrigados a sair de suas casas para dar continuidade aos seus estudos PAN

O PAN Madeira compromete-se, por isso, "a apresentar novas propostas no apoio às famílias na educação".