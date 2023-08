Sp. Braga procura na Sérvia 'carimbo' para o play-off

O Sporting de Braga tem o caminho aberto para chegar pela terceira vez ao play-off da Liga dos Campeões de futebol, depois do triunfo caseiro por 3-0 sobre o Backa Topola na primeira mão da terceira pré-eliminatória.

Os bracarenses jogam terça-feira, na Sérvia, a segunda mão e, confirmando-se essa passagem, será a terceira vez que irão disputar essa fase preliminar da 'Champions', depois de, em 2010/11, terem batido o Sevilha e, em 2012/13, a Udinese, sendo que nesta época só disputaram essa eliminatória.

No play-off, última barreira antes da fase de grupos, cuja entrada dá desde logo cerca de 25 milhões de euros aos cofres minhotos, a equipa orientada por Artur Jorge jogará com o Panathinaikos ou o Marselha (os gregos venceram por 1-0, em casa, na primeira mão).

Na passada terça-feira, em Braga, Bruma (17 minutos), Pizzi (19) e Álvaro Djaló (87) fizeram os golos, de uma partida praticamente de sentido único e que deixou evidentes as diferenças entre as duas equipas.

No seu primeiro jogo oficial da temporada, o Sporting de Braga fez uma grande primeira parte e o resultado ao intervalo (2-0) podia ter sido bem mais dilatado.

No segundo tempo, a equipa bracarense não conseguiu aguentar o ritmo que impôs no primeiro período, mas nunca deixou de controlar o jogo e, perto do fim, Álvaro Djaló deu mais justiça ao marcador.

O Backa Topola, vice-campeão sérvio na época passada, foi uma equipa muito curta e pouco agressiva na 'Pedreira' e só por uma vez esteve perto de marcar.

Em desvantagem e a jogar em casa é expectável que adote outra postura, mais ofensiva, o que a muito mais experiente equipa portuguesa nas competições europeias pode aproveitar para 'matar' quaisquer veleidades do adversário.

O Sporting de Braga perdeu, em casa, com o Famalicão (2-1), sexta-feira, na abertura do campeonato, mas não é crível que a inesperada derrota possa causar mossa na equipa para o jogo com os sérvios, até porque são competições distintas.

Ainda assim, e como reconheceu Artur Jorge no final, os 'arsenalistas' cometeram erros que terão que corrigir e isso passará, seguramente, por uma nova dupla de centrais, com José Fonte e Niakaté a voltarem à titularidade, tal como o experiente médio Pizzi, todos ausentes com os famalicenses (o central francês por castigo, os internacionais portugueses não saíram do banco).

O plantel ainda treina na segunda-feira em Braga, onde também será realizada a conferência de imprensa de antevisão do treinador e de um jogador, partindo depois a comitiva minhota para a Sérvia.

A segunda mão da terceira pré-eliminatória da 'Champions' realiza-se a partir das 19:00 (em Lisboa) de terça-feira, no TSC Arena, em Backa Topola, num jogo que será arbitrado pelo dinamarquês Jacob Kehlet.