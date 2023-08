Sporting de Braga e Arouca conhecem possíveis adversários nos play-offs europeus

O Sporting de Braga conhece hoje o adversário no play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol, caso ultrapasse a terceira pré-eliminatória, acontecendo o mesmo com o Arouca, mas na Liga Conferência Europa.

Se superarem o Backa Topola, da Sérvia - com jogos agendados para terça-feira, em casa, e 15 de agosto, fora -, os minhotos vão cruzar-se com o vencedor do duelo entre PSV Eindhoven e Sturm Graz ou com o vencedor do embate entre Panathinaikos e Marselha.

O Sporting de Braga é cabeça de série no 'Caminho das Ligas' e, por isso, Rangers e Servette, que se defrontam na terceira pré-eliminatória, estão fora do grupo de adversários possíveis.

O sorteio do play-off de acesso à fase de grupos está agendado para as 11:00 (horas da Lisboa), em Nyon, na Suíça, sede da UEFA, sendo que os jogos estão marcados para 22 e 23 de agosto (primeira mão) e 29 e 30 de agosto (segunda mão). Os vencedores garantem um lugar na fase de grupos da 'Champions', em que já estão Benfica e FC Porto.

Também hoje, mas às 13:00, o Arouca conhece o rival no play-off de acesso à fase de grupos de Liga Conferência Europa, embora a lista de adversários só seja conhecida pouco antes do sorteio, que terá um total de 44 equipas, sete relegadas da Liga Europa.

Tal como o Sporting de Braga, para chegar a essa fase, o Arouca tem de ultrapassar os noruegueses do Brann na terceira pré-eliminatória - jogos em 10 de agosto, em solo luso, e em 17, na Escandinávia.

O play-off da Liga Europa também fica hoje alinhavado, embora nesta fase sem equipas portuguesas, já que o Sporting já tem lugar assegurado na fase de grupos e o Vitória de Guimarães ficou pelo caminho, ao ser eliminado na segunda pré-eliminatória pelos eslovenos do Celje.

A Liga Europa poderá ter mais um representante português na fase de grupos, caso o Sporting de Braga seja eliminado nas rondas preliminares da 'Champions'.