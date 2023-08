"Linha de Emergência Social registou 2372 solicitações entre janeiro e junho deste ano por desalojamento. São mais 396 chamadas face ao mesmo período do ano passado", noticia hoje o Jornal de Notícias, cuja manchete incide sobre a crise na Habitação em Portugal.

"Crianças que estão em casas-abrigo vão ser integradas em creches", noticia por seu turno o Público.

Já o Correio da Manhã conta história de "Atropelada em passadeira espera 12 anos pela indemnização".

No Diário de Notícias sobressaem os "1,5 milhões na vigília com o Papa, que invocou Maria e o futebol".

Nos desportivos, A Bola avança que "Hjulmand vai ser leão". O mesmo aponta o Record, acrescentando que "Sporting e Lecce acertam transferência por 18 MEuro + 2 MEuro". Por fim, O Jogo diz que "Diego sabe como faz".

Público

- "Crianças que estão em casas-abrigo vão ser integradas em creches"

- "Jornada Mundial da Juventude: Parque Tejo foi casa e cama para jovens de todo o mundo"

- "Entrevista: 'Todos consumimos em demasia'. John Blundell sobre consumismo e nutrição: 'Comprar cinco calças não engorda'"

- "Fotografia: O fabuloso Portugal de Irwin Penn no início dos anos 1960"

- "Wagner: Um fantasma do passado que ensombra o presente"

- "Castelo Branco: Fogo provocou seis feridos e consumiu 6000 hectares"

- "Faturas falsas: Esquema de fraude terá lesado o Estado em 28,2 milhões"

- "Apoio às artes: 'Sentimos, no meio, que há uma lógica de limpeza'"

Jornal de Notícias

- "Pedidos de ajuda por perda de habitação disparam em meio ano"

- "Raízes de alegria: Papa apela à partilha da felicidade perante um milhão e meio de peregrinos no Parque Tejo"

- "Notícias Magazine. 'A televisão é um mundo mágico, mas muito mal frequentado': Manuel Luís Goucha"

- "Supertaça: Marcano e Aursnes são os que mais jogaram na pré-época"

- "Culto: Líder do Reino do Pineal queria ficar com a Ilha do Pico"

- "Proença: Chamas cercaram aldeias e semearam o pânico"

Diário de Notícias

- "1,5 milhões na vigília com o Papa, que invocou Maria e o futebol"

- "E depois da silly season? A seguir a Catarina, Mariana. A nova liderança do BE é igual ou diferente?"

- "Prova de Vida: A cantora Tonicha, pelo olhar de António Araújo"

- "Alta Tensão. Ana Jacinto: 'O Alojamento Local está metido num grande sarilho, porque as medidas aprovadas são muito perigosas'"

- "Manuel Luís Goucha: 'A televisão é um mundo mágico, mas muito mal frequentado'"

Correio da Manhã

- "Atropelada em passadeira espera 12 anos pela indemnização"

- "Mar de fé, Papa rezou pela paz em Fátima"

- "Calor traz incêndios: Chamas cercam aldeias"

- "Pena pesada: Tribunal condena burlão dos anúncios"

- "Lisboa: Mulher raptada e violada na Gare do Oriente"

- "Sines: Casal motard morre em despiste"

- "Gás: Bitjas mais caras no sul do país"

- "Confiança; Musa faz de Ramos na Supertaça"

- "Perde com Everton: Sporting falha teste inglês"

- "Cultura: Organizar jantar na Torre de Belém custa 10 mil euros"

A Bola

- "Hjulmand vai ser leão"

- "20 anos de Alvalade"

- "Benfica: Águia procura na Europa sucessor de Gonçalo Ramos", Chiquinho aceia oferta de Dínamo Moscovo"

- "FC Porto: Chegada e Varela obriga a saídas"

- "Champions árabe: Jesus vence Nuno"

O Jogo

- "Diego sabe como faz"

- "Benfica: Beltrán seduzido, Águias com pressa"

- "Pólvora voltou a secar, Everton - Sporting 1 - 0"

- "Braga: 10 milhões por Matheus recusados"

- "Arábia Saudita: Jesus bate Espírito Santo"

Record

- "Hjulmand é leão, Sporting e Lecce acertam transferência por 18 MEuro + 2 MEuro"

- "Mereciam mais, Everton 1 - Sporting 0"

- "Benfica: River dificulta Beltrán"

- "FC Porto: Adeus de Taremi à vista"

- "Taça dos clubes campeões árabes: Jesus afasta Nuno"