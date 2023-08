O destacamento de bombeiros na Camacha será reactivado no próximo ano?

Há muito que a população da Camacha reclama o encerramento do destacamento de bombeiros na freguesia, no Bairro da Nogueira, assim como a extinção do posto de polícia que, afirmam, “deixou as pessoas mais expostas ao perigo”.

Com as temperaturas elevadas e numa semana em que a Região esteve sob aviso amarelo devido ao tempo quente, a questão volta a estar sobre a mesa: “A Camacha não deveria ter uma viatura de combate a incêndios em permanência caso haja um incêndio florestal?”

Os moradores continuam a defender que o destacamento de bombeiros na freguesia deveria ser reactivado. Mas será isto uma realidade até ao próximo ano?

Leonardo Pereira, comandante dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, garante que existe uma intenção do presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz de reactivar esta secção. No entanto, explica que esta situação depende neste momento da entrada de novos elementos na corporação, de forma a guarnecer, seja o quartel sede, seja a secção destacada.

“Se correr tudo bem os novos elementos entram no início do ano e vão ter de fazer a sua formação prática. Se estiver tudo na perfeição, até meio do ano que vem poderemos reabrir a secção da Camacha”, confirmou ao DIÁRIO, admitindo que a entrada destes novos 24 elementos “será um momento muito importante para a história da companhia”.

O comandante garantiu ainda que é também intenção reactivar o destacamento do Caniço futuramente, mas confirmou que, em primeiro lugar, será reactivado o destacamento da Camacha devido à distância que freguesia tem do quartel.

“Se formos analisar a nível de dados conseguimos perceber que a Camacha é uma freguesia que tem perdido população e que não faz sentido ter meios alocados exclusivamente por causa da freguesia. Mas temos de ver isto na óptica do concelho e o facto de posicionarmos meios na Camacha faz com que, se houver vários incêndios ao mesmo tempo, ganhemos tempo na fase do ataque inicial porque já temos meios nas zonas altas”, explicou.

Alem disso, destacou a importância da presença dos bombeiros na comunidade. “Temos ali a zona do Bairro da Nogueira, que como sabemos é uma zona complicada por questões sociais. A verdade é que no passado os bombeiros ali presentes eram sempre uma mão amiga para as questões mais complicadas e as pessoas sentiam-se mais seguras. Não somos força policial, mas o facto de os bombeiros estarem na comunidade dá sempre uma sensação de segurança”, garantiu Leonardo Pereira.