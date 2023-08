“Viver com Abrigo”: primeira fase do projecto inaugurada em Setembro

Proporcionar às pessoas em situação de sem abrigo um acompanhamento individualizado e centrado no sucesso da sua integração plena na sociedade é o propósito do projecto “Viver com Abrigo” implementado pelo Centro Social Paroquial do Carmo, no âmbito do PRR, e cuja primeira fase é inaugurada já no início de Setembro.

Explica a Secretaria Regional de Inclusão e Cidadania, em nota de imprensa, que este projecto assegura uma intervenção inédita no município câmara-lobense, proporcionando dois tipos de respostas sociais: Equipas de Rua multidisciplinares - acompanhadas por uma assistente social e uma psicóloga – e melhoria e criação de novas infraestruturas. No global, esta intervenção apoiada no âmbito do PRR representa um investimento acima de 1 milhão de euros, nas suas duas valências.

“Este projecto vem garantir um acompanhamento individualizado às pessoas nas mais diversas fases da sua reabilitação. Vamos apoiar as pessoas nas idas às consultas, na procura de emprego, na articulação com a família e mesmo na obtenção dos apoios que necessitem para que sejam bem-sucedidas na integração na sociedade, como seja a documentação ou os medicamentos”. Adílio Câmara, director executivo do Centro Social e Paroquial do Carmo.

O espaço visitado esta sexta-feira pela secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Rita Andrade, será composto por balneários, um gabinete de acompanhamento, uma loja social, lavandaria, um atelier ocupacional, dois gabinetes técnicos especializados (enfermagem) e cinco apartamentos partilhados da tipologia T0 preparados para assegurar apoio, acompanhamento social e o alojamento de carácter transitório e temporário numa fase de plena preparação para a vida a sociedade.

“O Governo Regional tem como um dos seus objectivos estratégicos, na área da inclusão social, a proteção e reinserção das pessoas em situação de sem−abrigo. A intervenção social tem de ser uma acção concertada e articulada entre os vários parceiros que actuam junto desta população”. Rita Andrade, secretária regional

Por esse motivo, Rita Andrade enaltece o trabalho desenvolvido pelo Centro Social e Paroquial do Carmo, através da Casa de São José, e vai mais além considerando que este “é o caminho a seguir para combater este flagelo social”.

A primeira fase do projecto que consiste na criação de um Espaço de Apoio Social, localizado no centro de Câmara de Lobos, fica concluída já no próximo mês. Esta infraestrutura, com capacidade para oito utentes, terá como funcionalidade o acompanhamento e uma intervenção psicossocial.