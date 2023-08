Dois projectos de grande interesse vão animar o Porto Santo

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional de Juventude, em parceria com a Câmara Municipal do Porto Santo e a Associação New Classic, levaram a efeito, esta manhã, no auditório daquela autarquia, a apresentação de duas iniciativas dinamizadas no âmbito da Semana da Juventude, que termina no dia 12 de Agosto, no Dia Internacional da Juventude. São elas uma residência artística e o Festival de Música ALTEAR.

Na conferência de imprensa, o secretario regional de Educação, Jorge Carvalho, afirmou “as entidades governamentais associam-se a estes projetos como facilitadores" e explicpou que o projecto é desenvolvido "pelos jovens, com capacidade criativa, organizacional e a sua capacidade inovar para outros jovens”.

Isto para nós é a grande relevância. Não foi o Governo Regional, nem a Secretaria e não foi a Câmara Municipal que encomendou um espectáculo ou o programa, e é isto que que nos deixa muito satisfeitos vermos que hoje temos uma geração de jovens capazes, competentes Jorge Carvalho, secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia

Por sua vez, o presidente da autarquia, Nuno Batista afirmou “sempre foi intenção deste executivo camarário procurar promover e valorizar a presença dos jovens no Porto Santo e a interacção entre jovens que vêm passar férias ao Porto Santo com a comunidade jovem local”.

O autarca disse ainda que pelo trabalho desenvolvido nos últimos anos pela Direcção Regional da Juventude na ilha, a autarquia achava que "tinha que ter um papel mais activo junto desses eventos”.

Sabemos que o Porto Santo no mês de Agosto é por excelência o espaço onde os jovens se encontram para desfrutar do seu tempo, e sabemos igualmente, que os jovens têm um papel fundamental para, muitas vezes, escolher o sítio onde as famílias querem passar férias Nuno Batista, presidente da Câmara Municipal do Porto Santo

A exposição no 'espaço TEC', foi inaugurada, esta manhã, por Jorge Carvalho e Nuno Batista, e dá a conhecer o trabalho dos jovens artistas: Regina Silva, Tiago Pinto, Peúga Velha, Miriam Pontes, Francisco Branco e Paola Gomes.

Nos dias 10 e 11 de Agosto, a Praça do Barqueiro será palco para a realização de dois concertos diversificados, nos quais são apresentados vários estilos musicais, desde o clássico ao mais contemporâneo. Esta iniciativa cultural será apresentada por jovens actores da área do teatro.