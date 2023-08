24 de setembro: O Dia do Acerto de Contas

Os quase 100 milhões de euros enterrados na Marina do Lugar de Baixo, levou-os o mar. E quem pagou tal irresponsabilidade dos governos do PSD? Os madeirenses e portossantenses, claro. Após tanto dinheiro atirado ao mar começaram, há poucos dias, as obras para ‘renaturalizar’ e “entregar à população” tal espaço.

Esta intervenção, que deverá custar mais, cerca de, 200 mil euros do erário público, para desfazer as ruínas das muralhas que o mar deixou e transformar aquele local no sítio aprazível existente antes da construção da Marina. É assim que o governo vai utilizando o dinheiro dos contribuintes: deitando milhões ao mar e o zé povinho que se lixe. Este é apenas um dos muitos exemplos de dinheiro deitado fora, que criou uma dívida monumental que ainda estamos e continuaremos a pagar nas próximas gerações. Foi para isto que serviram as Sociedades de Desenvolvimento que mais não foram do que Sociedades de Endividamento e que, desde 2010 o BE propôs, na Assembleia, a sua extinção. Se o enorme passivo destas “máquinas de queimar dinheiro” já está incluído no valor da dívida da Região, só há uma coisa a fazer: fechá-las e acabar com estes sorvedouros de dinheiro público. Mas não: apesar de terem fundido grande parte das Sociedades de Desenvolvimento, não houve extinção destas entidades. Continuam aí para garantirem tachos a um conselho de administração que mais não são que gestores de massa falida e a um conjunto de assessores que fazem coisa nenhuma. Se para alguma coisa serviram estas Sociedades foi para construir, reconstruir e, por fim, voltar a colocar tudo como estava no início, como aconteceu com a Marina do Lugar de Baixo. O amigo (e)leitor ainda não está farto destas artimanhas, que retira dinheiro da mesa de tantos madeirenses para alimentar as megalomanias do PSD/CDS?! Nas próximas eleições, de 24 de setembro, interessa fazer voltar o Bloco ao Parlamento para andarmos ‘em cima deles’. Se continuam sozinhos, com uma oposição frouxa que não os combate e fiscaliza devidamente, continuaremos a hipotecar o nosso futuro coletivo e a atirar dinheiro, de que tanto necessitamos, ‘borda fora’. O voto é seu, o poder é seu. É você, amigo eleitor, que vai colocar na Assembleia os deputados que suportam o governo ou que farão oposição. Como já provámos, o Bloco é a oposição insubmissa que não se verga aos senhores que se julgam donos da Madeira. Dia 24 de setembro é o Dia do Acerto de Contas: o dia de fazer regressar o Bloco ao Parlamento e de dar mais força às pessoas. Será uma boa notícia para os madeirenses e uma péssima notícia para os acomodados que, no poder, continuam a fazer tudo o que querem!