Exposição ‘Na Rota da Urzela’ inaugurada no Museu Etnográfico da Madeira

Foi inaugurada hoje a exposição 'Na Rota da Urzela (plantas tintureiras) no Museu Etnográfico da Madeira.

Surge no seguimento do projecto e mostra de Manuela Jardim, sobre os panos d’Obra da Guiné e Cabo Verde, iniciado em 2004, desenvolvido em vários temas e apresentado, em 2021, no Núcleo Histórico e Museológico - Torre do Capitão.

“É a continuidade desse projecto da Torre do Capitão. Hoje a Manuel Jardim traz o Mundo até à Madeira, com as cores de vários continentes, com uma identidade muito forte. A Madeira encontrou na sua história os momentos de desenvolvimento quando se abriu ao mundo”, referiu Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo e Cultura.

“Este é um projecto que tem sido muito gratificante para mim, pois estão aqui as minhas origens”, referiu Manuela Jardim.