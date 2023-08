"Escolha poderia não ser a mais acertada", diz sucessora Mónica Freitas

Questionada pelo DIÁRIO sobre os motivos que levaram ao afastamento de Joaquim Sousa da liderança do PAN Madeira, Mónica Freitas – antiga número dois da lista – admite que a escolha do ex-director da Escola do Curral das Freiras “poderia não ser a mais acertada”.

Esta decisão deveu-se ao facto de, após a apresentação que foi feita da nossa candidatura e a apresentação do candidato anterior e nós termos, após isso, percebido de acordo com os resultados das sondagens e aquilo que também fomos ouvindo aqui da população madeirense que efectivamente a escolha poderia não ser a mais acertada

Na decisão pesou o resultado da sondagem realizada pela Aximage para o DIÁRIO e TSF-Madeira e divulgada a 31 de Julho último, que colocavam o partido Pessoas-Animais-Natureza em último lugar (com 1,3%) nas preferências dos eleitores madeirenses.

“Isso demonstra que nós tínhamos um certo resultado antes da apresentação da candidatura que depois não se reviu minimamente no pós-apresentação da candidatura”, sustenta Mónica Freitas.

“Depois, em contacto também com a população e daquilo que nós também fomos ouvindo e conversando, verificou-se, de facto, que havia aqui um peso e uma decisão que nós tínhamos que repensar”, reforça a nova candidata do PAN às eleições regionais.

Numa “decisão em equipa”, a Comissão Regional do PAN – após ter solicitado o parecer da Comissão Nacional – achou que ainda “ia a tempo” de “corrigir esta situação” e tentar “ir ao encontro dos valores que nós acreditamos e às causas que nós defendemos”.

Mónica Freitas diz-se, de resto, “honrada pela confiança que a que a equipa transmitiu e que também tem como base todo o trabalho que temos tido até agora”. “É um desafio e é uma responsabilidade, mas que estamos preparados para isso”, sublinha.

A nova cabeça-de-lista reitera ainda que o objectivo do PAN é voltar a ter representação parlamentar na Madeira. Para tal importa, segundo a mesma, “ganhar a confiança dos madeirenses e fazê-los ver que temos um projecto sustentável, com muito trabalho envolvido, com compromisso, e que temos uma equipa de facto unida, que está a trabalhar de acordo com aquilo que são os nossos valores”.

“Pretendemos mesmo defender as causas e ir ao encontro daquilo que é espectável pela população”, rematou.