Rússia diz ter impedido ataque ucraniano a um dos maiores portos

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou hoje ter frustrado um ataque noturno com drones marítimos à base naval da cidade de Novorossiysk, onde se situa um dos principais portos russos do Mar Negro.

"Esta noite, as forças armadas ucranianas tentaram atacar a base naval de Novorossiysk com duas embarcações não tripuladas", que "foram detetadas e destruídas por navios russos que guardavam a área fora da base naval", lê-se num comunicado do ministério, publicado na plataforma de mensagens Telegram.

Esta semana, as autoridades russas deram conta de várias tentativas de ataques a navios civis e navais na zona do Mar Negro, onde os ataques aumentaram desde que a Rússia decidiu retirar-se do acordo ucraniano de exportação de cereais, a 17 de julho, acusando a Ucrânia de incumprir a sua parte do plano.

Tanto Kiev como Moscovo anunciaram, após a rutura do acordo, alcançado pela primeira vez em julho de 2022, que todos os navios que navegam nas águas do Mar Negro serão considerados transportes de carga militar.