Drama do PSD-M devido às eleições em destaque na imprensa nacional

As eleições legislativas regionais estão hoje em destaque na imprensa nacional. O Diário de Notícias escreve na capa que não há vitórias fáceis e que o PSD-Madeira dramatiza as regionais.

O matutino escreve que o partido parece preocupado com o efeito desmobilizador que pode ter a ideia de que a vitória está garantida. E justifica com uma declaração de José Prada, ontem, à porta do Tribunal do Funchal, após a entrega da lista candidata pela coligação PSD/CDS 'Somos Madeira' às eleições de 24 de Setembro: "Não há vitórias fáceis. É por isso mesmo que eu digo que ambos os partidos da coligação estão mobilizados para uma vitória e as vitórias só valem no dia das eleições, quando fecham as urnas".

Saiba que outros assuntos este e outros matutinos destacam nas capas:

Diário de Notícias:

- "Recuperação de aprendizagens deixa escolas 'à beira de ataque de nervos'"

- "Entrevista, bacelar Gouveia: 'Tal como o Estado dá dinheiro à Arte ou ao Desporto, pode apoiar atividades religiosas'"

- "Alta Tensão, Marlene Vieira: 'Guerra tem a ver com o poder dos homens, do sexo masculino, não a associo às mulheres'"

- "Reforma: Governo corta até oito euros a pensionistas de 2022. Correção só em outubro"

- "Banca: Itália taxa lucros extra dos bancos"

- "Vinho: Preço sobe 10%, mas consumo cresce em restaurantes"

- "Navio: Tensão entre China e Filipinas, com EUA atentos"

- "Mário Cesariny: 100 anos do Surrealismo português"

Correio da manhã:

- "Distrito de Lisboa paga mais IRS"

- "Região da capital entrega mais do que o dobro dos municípios do Porto"

- "Primeiro exame da nova época. Supertaça decidida hoje"

- "82 queixas de violência doméstica por dia"

- "Alegado milagre em Alcobaça. Jovem recupera visão após comungar"

- "Leiria e Odemira. Incêndios deixam rasto"

Público:

- "Luís Filipe Vieira culpa Rui Pinto por Benfica ter falhado 'penta'"

- "Mário Cesariny: Um centenário para reler o poeta e mostrar o pintor"

- "Fogo em Odemira: 'E assim começou o inferno'"

- "Universidade da JSD: Durão Barroso regressa para a 'rentrée' com cheiro a AD"

- "Novas regras: Londres envia migrantes para uma 'prisão flutuante'"

- "Altice Há 100 empresas suspeitas de participar em esquema de corrupção"

- "Meu querido mês de agosto: O rancho algarvio ou como a vida é, afinal, um corridinho"

- "Terroir: Os vinhos tintos também se bebem no verão? E porque não?"

Jornal de Notícias:

- "Número de mães adolescentes cresce e inverte ciclo de queda"

- "Braga 3-0 Backa Topola: Viagem à Sérvia a pensar nos milhões"

- "Desde 2016 que vencedor da Supertaça não é campeão da Liga"

- "Lisboa: 'Padre de ferro' terá coagido funcionária de paróquia a ter sexo"

- "Incêndio de Odemira faz alastrar pânico até ao Algarve"

- "Educação: Alunos mais pobres em risco de ficarem sem manuais"

- "Polícias: Governo quer juntar meios em menos esquadras"

- "Douro: Só os cruzeiros portugueses têm estação para esgotos"

- "Pensões: Erro tirou oito euros a 10 mil reformados"

- "Amazónia: Lula da Silva promete fim da desflorestação até 2030"

- "Arábia: Mulheres dos craques prontas para mudar mentalidades no Médio Oriente"

Negócios:

- "Pensões demoram mais 31 dias a serem aprovadas"

- "Alta velocidade Lisboa-Porto já custou três milhões em estudos"

- "Justiça: Casos de dívidas pendentes nos tribunais em mínimos de 98"

- "Hotelaria: Barceló quer alargar rede ao Algarve e Lisboa"

- "Sustentabilidade: Startups verdes também são motores da inovação"

- "Dívida nacional no BCE cai 2,1 mil milhões este ano"

- "Banca portuguesa acredita estar a salvo de taxa italiana"

A Bola

- "Super jogo"

- "Águias e Dragões decidem hoje primeiro troféu da época"

- "Benfica. Arthur Cabral já cá está"

- "Liga dos Campeões. Sporting de braga 3 -- Backa Topola 0. Podiam ter sido muitos mais"

O Jogo

- "Acesso à Champions. Play-off à vista [Braga 3 -- Backa Topola 0"]

- "Supertaça. Benfica-FC Porto. Não há troféu como o primeiro"

- "Sporting. Rúben faz pressão sobre Hjulmand"

- "Ciclismo. Volta a Portugal arranca esta tarde em Viseu. Um pelotão inteiro contra a Glassdrive-Q8"

Record

- "Aí está Arthur"

- "Benfica. Avançado chegou para assinar por 5 anos"

- "Quem é o rei"

- "Benfica - FC Porto. Águias e Dragões têm 84 troféus e hoje desempatam"

- "Sporting. Esquerda em alerta. Matheus reis sai do treino com queixas"

- "Guerreiros quase apurados. Sporting de Braga 3-0 Backa Topola"

- "Magia de Bruma"