João Botas conquista medalha de prata na Taça de Portugal de Percurso de Tiro Prático de Caça

Decorreu nos dias 5 e 6 de Agosto em Vila Verde/Braga a Taça de Portugal de PTPC – Percurso de Tiro Prático de Caça, em que na classificação por equipas os atletas do CTCPM – Clube de Tiro Caça e Pesca da Madeira (Orlando Teixeira, Juan Rodrigues e João Botas) ficaram em primeiro lugar.

Em termos de classificação geral individual, depois de completadas as 8 pistas da prova e onde se classificaram 71 atiradores a comitiva madeirense honrou a bandeira regional com o atleta Orlando Teixeira a se classificar num excelente oitavo lugar, João Botas em 32º e o Juan Rodrigues em 35º.

João Botas trouxe para a Região Autónoma da Madeira a medalha de prata no escalão veteranos (+55 anos) na divisão livre.

Cumprindo com o calendário regional de tiro de precisão, decorreu no último sábado, 5 de Agosto, numa organização da secção de tiro desportivo de precisão do Clube Sports da Madeira, a 6.ª Taça Joaquim Gouveia, realizado na Sala de Tiro do CTCPM em São Gonçalo.

A prova, que contou para o ranking regional assim como para o ranking nacional, registou a presença de 29 atletas, divididos entre as disciplinas de Carabina (C10) e Pistola (P10).

Pódios

CARABINA SENHORAS (C10S)

- 1ª Sónia Freitas – 580,9 pontos

- 2ª Telma Gomes – 441,6 pontos

CARABINA HOMENS (C10H)

- 1º Rodrigo Freitas – 562,6 pontos

- 2º Dinis Guerreiro – 555,7 pontos

- 3º Ricardo Freitas – 544,7 pontos

PISTOLA SENHORAS (P10S)

- 1ª Deborah Meneses – 512 pontos

PISTOLA HOMENS (P10H)

- 1º Duarte Fernandes – 545 pontos

- 2º Válter Pereira – 543 pontos

- 3º Sergio Pereira – 523 pontos

No próximo sábado o tiro regional vira-se para a bala, com o 3.º Torneio de Bala do CTCPM na disciplina de PPC – Pistola de Percussão Central, vulgarmente conhecida por Pistola de Grande Calibre a acontecer na parte da manhã e com a estreia regional da disciplina de CProd – Carabina de Produção de Pequeno Calibre na parte da tarde.