Funchal recebe Feira de Serviços e Talentos Ucranianos

A Feira de Serviços e Talentos Ucranianos realiza-se, no dia 12 de Agosto, a partir das 15h00, no Centro de Juventude do Funchal, na Avenida Calouste Gulbenkian. O evento é coordenado em Portugal pela Associação My Madeira Island, no âmbito do projecto Solidarity in Crisis, cofinanciado pelo Programa Erasmus+ da União Europeia.

Refugiados e migrantes ucranianos irão mostrar os seus talentos "numa atmosfera amigável e hospitaleira", refere uma nota dirigida à imprensa.

Os participantes terão a oportunidade de provar os sabores da Ucrânia.

Estão igualmente previstos workshops de ciência popular "que prometem uma experiência envolvente e educativa para os mais novos".

O evento contará ainda com uma feira de networking, incluindo uma sessão de 'speed dating' empresarial e workshops criativos.

De destacar a angariação de fundos para apoiar a causa ucraniana, o que permitirá aos participantes "contribuir para uma iniciativa significativa enquanto desfrutam das festividades".

A feira será abrilhantada "por uma convidada especial", nomeadamente a bailarina e actriz ucraniana Khrystyna Slobodianiuk, que irá actuar e dar um workshop de dança.

A participação é gratuita mediante registo prévio através do link https://forms.gle/Vgffzg79a5QH8j948. As vagas são limitadas.