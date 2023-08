Terminadas as jornadas mundiais da juventude, fica o sucesso deste evento, que mobilizou pessoas de vários países, onde estiveram presentes mais de um milhão de jovens peregrinos, entre eles também madeirenses, visitando o nosso País, conhecendo a nossa cultura e costumes, e contribuindo paralelamente para a sua promoção.

Sem dúvida, são momentos que ficam marcados na nossa vida, pela união em prol da paz e da fé, movendo-nos para um bem comum. E são momentos como estes e outros na vida que nos fazem refletir e levam-nos ao que acreditamos que será melhor para a nossa sociedade e para região ou país nos quais vivemos.

Assim destas jornadas também ficaram as mensagens motivadoras e positivas do Papa Francisco, com uma visão mais aberta, diferente daquela que poderíamos esperar outrora por parte da Igreja Católica. Entre elas recordo aqui o apelo aos jovens: “não tenham medo” e “Nunca te canses de perguntar. Fazer perguntas é bom (…) quem pergunta permanece inquieto e a inquietação é o melhor remédio contra a habituação, aquela normalidade rasteira que anestesia a alma”. Quantas vezes não seguimos os nossos sonhos, ou o que acreditamos, por medo. Medo do desconhecido, ficando agarrados assim ao pouco que temos, a uma vaca magra, que não faz mudar ciclos, não traz novidades, não melhora a vida.

Aqui na Região poderia falar da, ainda não vivida, alternância na governação. Porque sente-se medo, medo de perder o pouco ou nada que se tem. Não! Não vivemos no el dorado apregoado! Talvez um grupo minoritário e favorecido sinta viver tal riqueza, mas não a maioria dos madeirenses que não conseguem romper o seu ciclo de pobreza e de parcas oportunidades. Custa-me sinceramente ouvir a maioria dos jovens verbalizar que quando terminarem a sua formação superior, não voltarão para a Madeira, porque a nossa Ilha não lhes traz futuro próspero ou oportunidades. Ou outros que são forçados a fechar o seu ciclo de estudos, por dificuldades financeiras. Talvez, apenas uma pequena minoria privilegiada ou bem relacionada possa dizer o contrário, mas a maioria dos jovens não.

Por isso também apelo aos nossos jovens, que não tenham medo, não tenham medo de participar na política regional, de construir o vosso futuro. Com as eleições regionais perto, sensibilizo-vos a participar, seja no acompanhamento do trabalho das várias frentes partidárias, seja com o vosso voto no dia eleitoral, seja com os vossos contributos e preocupações para a nossa Região.

O que posso dizer aos nossos jovens, é que também já passei por esse período de dúvidas e incertezas, na Madeira desde então nada mudou, por isso fiz perguntas, tornei-me inquieta, e juntei-me ao partido que acredito que poderá fazer diferença na Madeira, o Partido Socialista.

Poderia recordar-vos da Governação Socialista, na República, que desde 2015, apesar de várias crises que temos vivido nos últimos tempos, com impacto económico, continua com a trajetória do maior ciclo de crescimento do PIB e do emprego, registado nas últimas décadas. Como também desde 2015 tem havido uma redução continua e muito significativa de pessoas em risco de pobreza (hoje, no Pais, são menos 659 mil pessoas que estão nessa situação, o número mais baixo desde que há registos, colocando Portugal abaixo da média da EU em 2022).

Poderia recordar o trabalho do Partido Socialista na continua aposta nas qualificações, no combate ao abandono escolar precoce e na democratização do acesso ao ensino superior (com mais apoio às bolsas de estudo e o maior reforço de sempre ao alojamento estudantil). Poderia recordar o trabalho do PS, no sentido de garantir habitação acessível aos portugueses (são vários os protocolos já estabelecidos com municípios da Região Autónoma da Madeira). Poderia recordar os benefícios fiscais, contribuindo os portugueses hoje com menos impostos, em especial os jovens em início de carreira, e a reposição dos salários e aumento dos rendimentos (tanto o salário mínimo, mais 50% desde 2016, como o salário médio, mais 23%).

Esta é uma pequena parte do trabalho do Partido Socialista, por mais que outros queiram apagar. O Partido Socialista identifica problemas e encontra as soluções, com igualdade e crescimento para todos. Por isso acreditei, e acredito, no Partido Socialista como solução para a nossa Região.