SEDES solidária com famílias desalojadas

"A SEDES Madeira vem prestar a sua solidariedade para com madeirenses, em particular, para com todas as famílias desalojadas na sequência da tempestade que atingiu o arquipélago", adiantou esta associação em nota enviada à comunicação social.

"A SEDES está a acompanhar a situação, louvando o esforço desenvolvido por todas as entidades envolvidas nas operações, designadamente, os serviços de Proteção Civil e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), cuja diligência e prontidão de resposta permitiram enfrentar estas condições extremas - infelizmente cada vez mais frequentes com as alterações climáticas – de forma mais segura para a população", concluiu o comunicado.