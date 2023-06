Açores com 24 ocorrências na sequência da depressão Óscar

As autoridades registaram desde a madrugada de hoje 24 ocorrências nos Açores, todas na ilha de São Miguel, na sequência da passagem da depressão Óscar, informou a Proteção Civil.

De acordo com um comunicado do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), "as situações reportadas estão relacionadas com queda de árvores, queda de estruturas, queda de muros e também a obstrução de uma via", sendo que "não há danos pessoais a registar".

Para apoio e resolução das ocorrências, estavam pelas 18:00 no local elementos dos bombeiros, da Direção Regional das Obras Públicas, dos Serviços Municipais de Proteção Civil e da EDA - Empresa de Eletricidade dos Açores.

A Proteção Civil açoriana aconselha a população a continuar a adotar as medidas de autoproteção, tendo em conta as previsões meteorológicas.

O mau tempo está também a afetar as ligações aéreas da SATA Air Açores, que assegura os voos entre as diferentes ilhas.