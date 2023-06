'Costa Fortuna' chegou com 683 passageiros e sai com 704

O navio 'Costa Fortuna' chegou, hoje, ao porto do Funchal, trazendo consigo 683 passageiros e 846 tripulantes. Faz 21 embarques na Madeira, pelo que à saída, leva 704 passageiros.

Este é um cruzeiro de 14 noites pelo Mediterrâneo e ilhas atlânticas. O navio sai às 18 horas, com destino a Barcelona, porto onde iniciou este cruzeiro, no passado dia 25 de Maio, com escalas em Marselha, Savona, Roma, Málaga, Fuerteventura, Grã-Canária, Tenerife, agora, Madeira e depois, Barcelona, onde termina a viagem a 8 deste mês.

Quem está de saída é o mega-iate 'Confortably Numb', que chegou esta noite de Saint George, Bermudas, nas Caraíbas, com 12 tripulantes a bordo. Tem como próximo destino Gibraltar.