Euromilhões sai lá fora e apostador em Portugal conquista 2.º prémio

Um apostador, no estrangeiro, acertou em cheio nos cinco números e duas estrelas no sorteio do Euromilhões (44/2023) e leva para casa, esta sexta-feira, um jackpot de 130 milhões de euros.

Já em Portugal houve uma pessoa que falhou por pouco na chave vencedora, mas conquistou o valor alusivo ao 2.º prémio deste sorteio, que corresponde a aproximadamente 172 mil euros. Outros sete apostadores, no estrangeiro, também metem ao bolso a mesma quantia.

Os resultados do escrutínio disponibilizados pela Santa Casa.



No primeiro sorteio do mês a chave é composta pelos números 3 - 12 - 15 - 25 - 43 e pelas estrelas 10 e 11. Já o código do M1lhão é o seguinte: HRN 08535.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.