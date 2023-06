Açores batem recorde de passageiros desembarcados nos portos em Abril

Os Açores bateram o recorde de passageiros desembarcados em portos, no mês de abril, com um total de 39.760 desembarques, segundo dados divulgados hoje pelo Serviço Regional de Estatística (SREA).

Em abril, a região contabilizou 39.760 passageiros desembarcados por via marítima, mais 24,1% do que o número registado no mesmo mês em 2022 (32.036), de acordo com os dados do SREA consultados pela Lusa.

O valor foi o mais elevado no mês de abril desde que há registos na página da Internet do SREA (1999), superando em 17% o recorde registado em 2017, com 33.992 desembarques.

Entre novembro e maio, há ligações marítimas de passageiros em apenas cinco ilhas nos Açores.

A ilha do Pico, que tem várias ligações diárias ao Faial, foi a que registou maior movimento de passageiros, em abril, com 18.795 desembarques, mais 23,1% do que no período homólogo.

O Faial registou valores semelhantes, com 17.692 passageiros desembarcados, um aumento de 19,5%, em comparação com o mesmo mês no ano anterior.

Já a ilha de São Jorge, que também tem ligações diárias ao Pico e ao Faial, foi a que registou a maior subida percentual (77,4%), passando de 1.742 desembarques em abril de 2022 para 3.090 em 2023.

As ilhas das Flores e do Corvo, ligadas pela 'linha rosa', entre duas a três vezes por semana, na época baixa, registaram uma quebra de passageiros desembarcados, no mês de abril.

As Flores contabilizaram 97 passageiros (menos 26,3% do que no período homólogo) e o Corvo 86 (menos 16,5%).