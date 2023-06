Na recta final do concerto, Tony Carreira agradeceu ao público que o acompanhou desde o início ao fim do espectáculo.

“Obrigado Funchal, foram maravilhosos”, disse perante um caloroso aplauso da multidão, que encheu a Praça do Povo, para assistir ao espectáculo, que se realizou no âmbito do Festival ‘Bom para a Madeira’.

“Espero que não seja a última vez que venho à Madeira”, acrescentou.